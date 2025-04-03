Мир в Україні не означатиме для Європи кінець російської агресії, – глава Міноборони Фінляндії

Росія є загрозою для Європи в довгостроковій перспективі, якщо країни ЄС не інвестуватимуть у власну оборону.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен напередодні неформального засідання Ради ЄС у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Російська загроза для Європи

Сьогодні під час засідання міністри обговорять пропозицію Єврокомісії щодо "Білої книги" для зміцнення європейської оборони. Міністр Фінляндії зазначив, що хоче побачити конкретні заходи та програму переозброєння.

Ми знаємо, що зараз Росія є гострою загрозою для України, але загроза для Європи буде в довгостроковій перспективі, можливо, через 3-5 років, якщо ми не нарощуватимемо оборону,

– сказав він.

Антті Хяккянен також додав, що Євросоюз має продовжити військову підтримку України, зокрема на тлі потенційних мирних перемовин з Росією, За його словами, якщо Європа опустить руки після трьох років повномасштабної війни, то це буде великою помилкою. Він впевнений, що Росія цього тільки і чекає.

Найбільша помилка, яку може зробити Європа зараз, – вважати, що мир в Україні означатиме завершення російської агресії. Ні, ми маємо забезпечити належну та незалежну обороноздатність Європи у довгостроковій перспективі,

– додав міністр.

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Нагадаємо, що Генсек НАТО Марк Рютте перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 3 квітня зазначив, що російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною.

"У центрі уваги на 2032 рік – як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза буде існувати ще багато років", – заявив Марк Рютте.