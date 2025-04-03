Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен накануне неформального заседания Совета ЕС в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Российская угроза для Европы

Сегодня во время заседания министры обсудят предложение Еврокомиссии по "Белой книге" для укрепления европейской обороны. Министр Финляндии отметил, что хочет увидеть конкретные меры и программу перевооружения.

Мы знаем, что сейчас Россия является острой угрозой для Украины, но угроза для Европы будет в долгосрочной перспективе, возможно, через 3-5 лет, если мы не будем наращивать оборону,

– сказал он.

Антти Хяккянен также добавил, что Евросоюз должен продолжить военную поддержку Украины, в частности на фоне потенциальных мирных переговоров с Россией, По его словам, если Европа опустит руки после трех лет полномасштабной войны, то это будет большой ошибкой. Он уверен, что Россия этого только и ждет.

Самая большая ошибка, которую может сделать Европа сейчас, – считать, что мир в Украине будет означать завершение российской агрессии. Нет, мы должны обеспечить надлежащую и независимую обороноспособность Европы в долгосрочной перспективе,

– добавил министр.

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Напомним, что Генсек НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля отметил, что российская угроза для государств НАТО будет существовать еще много лет, даже после заключения мирного соглашения с Украиной.

"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.