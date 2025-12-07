ЄС рухається до можливого конфлікту з Росією. Наступні вибори в Угорщині "стануть останніми перед війною" на думку Віктора Орбана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на About Hungary.

Дивіться також Президент Польщі Навроцький скасував зустріч з Орбаном після його візиту до Москви

Що думає Орбан про можливу війну?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вибори наступного року можуть стати "останніми перед війною". Але війни можна й уникнути, на його думку, якщо угорці голосуватимуть за його партію.

Якщо у нас буде уряд, підтримуваний Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд – у нас все ще буде шанс уникнути її,

– сказав угорський прем'єр.

За словами Орбана, Європа "швидко" наближається до конфлікту з Росією. Він стверджує, що там вже нібито планують бути готовими до 2030 року.

Прем'єр підтверджує свої слова тим, що Європа наразі нібито на завершальному четвертому етапі ескалації. Серед них розрив дипломатичних зв'язків, переведення економіки у військовий режим, відновлення військової служби та підготовка до прямого зіткнення.

Орбан резюмував, що Угорщина повинна бути достатньо сильною, аби "не тільки сказати "ні" війні, а й уникнути її". Він також закликав "молитися за мир".

Чи дійсно Європа готується до війни?