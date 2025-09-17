Чому офіцери США з'явилися на навчаннях у Білорусі: у WSJ пояснили сигнали Путіна Заходу
- Американські офіцери були запрошені на російсько-білоруські військові навчання, що сигналізує про намагання Москви знизити напругу з Вашингтоном.
- Навчання також підкреслили міжнародні партнерства Росії, зокрема участь Індії та присутність спостерігачів з Китаю, Північної Кореї та США.
На військових російсько-білоруських навчаннях з'явилися американські офіцери. Запрошення таких гостей стало сигналом про прагнення Москви знизити напругу з Вашингтоном на тлі застопореного мирного процесу.
Також це було й демонстрацією сили, адже Росію під час навчань супроводжували й інші партнери. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка
Що у WSJ пишуть про навчання "Захід-2025"?
Журналісти зауважили, що щорічні російські навчання проводяться в різних регіонах країни. Вони ретельно прописані в сценарії, тож мало що говорять про реальні можливості армії, зате насичені політичними сигналами.
Великі маневри покликані підкреслити міжнародні партнерства Москви: участь у навчаннях взяли чи спостерігали за ними представники понад трьох десятків країн, серед яких війська Індії та Ірану. Також були спостерігачі з Китаю, Північної Кореї та США.
Зокрема, участь Індії в цих навчаннях на тлі американського тиску через закупівлі російської нафти стала сигналом, що Делі не збирається дистанціюватися від Москви. Своєю чергою, прибуття американських офіцерів до Білорусі також підкреслило потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом – давнім союзником Кремля.
Усі ці кроки та рішення запросити США й інших союзників чітко свідчать про бажання знизити напруженість,
– каже колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман.
Він вважає, що Мінськ намагається знизити напругу із Заходом, відсунувши навчання від польського кордону й навіть попередивши Варшаву про перетин польського повітряного простору російськими дронами.
Навчання "Захід-2025": останні новини
До слова, Росія та Білорусь запросили міжнародні ЗМІ на навчання "Захід-2025" нібито для того, щоб продемонструвати "прозорість". Та BBC вважає, що це меседж Європі.
За навчаннями спостерігають міжнародні журналісти та військові аташе – загалом представники 23 держав, включаючи США, Туреччину та Угорщину.
Москва та Мінськ твердять, що "навчання мають суто оборонний характер, що вони спрямовані на зміцнення безпеки Росії та Білорусі та протидію будь-якій потенційній зовнішній загрозі". Водночас у Bild підкреслили, що ці навчання є репетицією нападу на НАТО через Сувальський коридор, хоча офіційно заявлено про оборону Калінінграда.