На військових російсько-білоруських навчаннях з'явилися американські офіцери. Запрошення таких гостей стало сигналом про прагнення Москви знизити напругу з Вашингтоном на тлі застопореного мирного процесу.

Також це було й демонстрацією сили, адже Росію під час навчань супроводжували й інші партнери. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

Що у WSJ пишуть про навчання "Захід-2025"?

Журналісти зауважили, що щорічні російські навчання проводяться в різних регіонах країни. Вони ретельно прописані в сценарії, тож мало що говорять про реальні можливості армії, зате насичені політичними сигналами.

Великі маневри покликані підкреслити міжнародні партнерства Москви: участь у навчаннях взяли чи спостерігали за ними представники понад трьох десятків країн, серед яких війська Індії та Ірану. Також були спостерігачі з Китаю, Північної Кореї та США.

Зокрема, участь Індії в цих навчаннях на тлі американського тиску через закупівлі російської нафти стала сигналом, що Делі не збирається дистанціюватися від Москви. Своєю чергою, прибуття американських офіцерів до Білорусі також підкреслило потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом – давнім союзником Кремля.

Усі ці кроки та рішення запросити США й інших союзників чітко свідчать про бажання знизити напруженість,

– каже колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман.

Він вважає, що Мінськ намагається знизити напругу із Заходом, відсунувши навчання від польського кордону й навіть попередивши Варшаву про перетин польського повітряного простору російськими дронами.

Навчання "Захід-2025": останні новини