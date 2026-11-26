Президент Румунії Нікушор Дан не вірить в укладення мирної угоди між Україною та Росією до кінця року. На його переконання, значно більше шансів на припинення бойових дій з'явиться вже навесні.

Відповідну заяву політик озвучив після прибуття на саміт Європейського Союзу в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Що каже лідер Румунії про перспективи закінчення війни в Україні?

Відповідаючи на запитання щодо часових рамок завершення бойових дій, політик звернув увагу на наміри Кремля використати холодну пору року для тиску.

Президент Румунії зазначив, що наразі не надто оптимістично оцінює перспективи завершення війни. За його словами, Росія розраховує використати зиму, щоб посилити тиск на українське суспільство та скористатися проблемами в енергетичній системі України. Водночас більше шансів на досягнення миру він бачить навесні наступного року.

Він підкреслив, що західним партнерам украй необхідно зберігати єдність та посилювати опір державі-агресорці. "Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну і тиснули на Росію", – додав посадовець.

Зауважимо, що президент Фінляндії Александр Стубб теж не вірить, що війна в Україні може завершитися до початку 2027 року. Він закликав союзників підготувати Київ до важкої зими.

Нагадаємо, західні медіа писали, що, мовляв, Дональд Трамп наполягає, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до січня. Втім сам американський лідер заперечив цю інформацію. Він наголосив, що жодних часових обмежень не встановлював.