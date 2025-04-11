Віткофф запропонував Трампу дозволити Путіну анексувати 4 області України, – Reuters

Після зустрічі з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим спецпредставник США Стів Віткофф озвучив Дональду Трампу "цікаву пропозицію" для досягнення миру. Так, він пропонує дозволити Путіну анексувати 4 українські області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Віткофф пропонує віддати Росії 4 області

Як пише Reuters, менші ніж за 48 годин після зустрічі з Дмитрієвим Віткофф зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. Під час цієї зустрічі він передав чітке послання від Росії.

Так, на думку Віткоффа, найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні та перемир'я – це підтримати стратегію російського диктатора Владіміра Путіна та "дозволити" росіянам анексувати 4 українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Про це стверджують 5 джерел західного видання.

Журналісти зауважили, що таку пропозицію Віткофф вже озвучував раніше – в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

На зустрічі також був присутній спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог. За інформацією журналістів, Келлог виступив категорично проти ідеї Віткоффа та наголосив, що Україна ніколи не погодиться на такі умови.

Водночас Дональд Трамп не ухвалив жодного рішення щодо пропозиції Віткоффа та зміни стратегії США. Після цієї зустрічі спецпосланець Трампа знову вирушив до Росії, аби особисто зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним.