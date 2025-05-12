"Відповідь буде незабаром": Захарова критикує Польщу через закриття консульства Росії у Кракові

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова негативно відреагувала на анонсоване закриття консульства Росії в Кракові, звинувативши Варшаву.

Своє невдоволення вона висловила у коментарі пропагандистам у понеділок, 12 травня, передає 24 Канал. Російська посадовиця також пригрозила Польщі відповіддю.

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Як відреагувала Захарова

Речниця російського зовнішньодипломатичного відомства звинуватила Польщу у псуванні відносин між країною, та попередила про можливі наслідки.

Варшава продовжує свідомо обвалювати відносини, діючи проти інтересів громадян. Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром,

– заявила Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше цього дня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкличе згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Це сталося відразу після того, як прем'єр Дональд Туск звинуватив російські спецслужби у масштабній пожежі у торговому центрі Варшави 12 травня 2024 року. Тоді будівля торгового центру згоріла майже повністю.