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Геополітика Росія "Відповідь буде незабаром": Захарова критикує Польщу через закриття консульства Росії у Кракові
12 травня, 15:06
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"Відповідь буде незабаром": Захарова критикує Польщу через закриття консульства Росії у Кракові

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Марія Захарова висловила невдоволення закриттям консульства Росії в Кракові.
  • Захарова попередила про можливі наслідки й пообіцяла відповідь на дії Варшави.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова негативно відреагувала на анонсоване закриття консульства Росії в Кракові, звинувативши Варшаву.

Своє невдоволення вона висловила у коментарі пропагандистам у понеділок, 12 травня, передає 24 Канал. Російська посадовиця також пригрозила Польщі відповіддю.

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Як відреагувала Захарова

Речниця російського зовнішньодипломатичного відомства звинуватила Польщу у псуванні відносин між країною, та попередила про можливі наслідки.

Варшава продовжує свідомо обвалювати відносини, діючи проти інтересів громадян. Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром, 
– заявила Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше цього дня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкличе згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Це сталося відразу після того, як прем'єр Дональд Туск звинуватив російські спецслужби у масштабній пожежі у торговому центрі Варшави 12 травня 2024 року. Тоді будівля торгового центру згоріла майже повністю.