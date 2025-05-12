Свое недовольство она выразила в комментарии пропагандистам в понедельник, 12 мая, передает 24 Канал. Российская чиновница также пригрозила Польше ответом.

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Как отреагировала Захарова

Пресс-секретарь российского внешнедипломатического ведомства обвинила Польшу в порче отношений между страной, и предупредила о возможных последствиях.

Варшава продолжает сознательно обваливать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет вскоре,

– заявила Мария Захарова.

Напомним, ранее в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на деятельность российского консульства в Кракове.

Это произошло сразу после того, как премьер Дональд Туск обвинил российские спецслужбы в масштабном пожаре в торговом центре Варшавы 12 мая 2024 года. Тогда здание торгового центра сгорело почти полностью.