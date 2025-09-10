ЗМІ писали, що у Чарлі Кірка стріляв демократ: чи затримали нападника
- 10 вересня в Університеті штату Юта невідомий вистрілив у політичного активіста Чарлі Кірка.
- Інформацію про затримання нападника пізніше спростували.
10 вересня в Університеті штату Юта відбулася стрілянина. Невідомий вистрілив у трампіста Чарлі Кірка, який виступав перед студентами.
Мережею миттєво поширили кадри із замахом на політичного активіста. Його госпіталізували у важкому стані. Одні ЗМІ пишуть, що Кірк таки помер, а інші стверджують, що стан трампіста вдалося стабілізувати, передає 24 Канал.
Чи вдалося затримати того, хто стріляв у Кірка?
У коментарі Newsweek університет спершу повідомив, що нападника затримали на місці злочину. Він нібито стріляв у політика з даху сусідньої будівлі. У мережі навіть оприлюднили кадри із затриманням підозрюваного у замаху. Ще низка медіа впізнали у цій людині на відео демократа Майкла Маллінсона.
Правоохоронці помилково затримали чоловіка: дивіться відео
Однак пізніше інформацію про затримання стрільця спростували.
Поліція встановила, що особа, яку затримали після стрілянини, насправді не була стрільцем. Про це повідомив представник університету Скотт Троттер у коментарі для NYT.
Що відомо про замах на Чарлі Кірка?
- Чарлі Кірк – американський консервативний активіст, співзасновник студентського руху Turning Point USA (TPUSA).
- Куля влучила у шию політика на його словах "Я проти насильства".
- Президент США Дональд Трамп закликав молитися за Кірка, назвавши його "чудовою людиною з голови до п'ят".
- Чарлі Кірк виступав проти військової допомоги Україні. Він поширював кремлівську пропаганду, називав Зеленського нелегітимним президентом, а східні області України "історично російськими".