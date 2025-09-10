Укр Рус
ЗМІ писали, що у Чарлі Кірка стріляв демократ: чи затримали нападника
10 вересня, 23:31
ЗМІ писали, що у Чарлі Кірка стріляв демократ: чи затримали нападника

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 10 вересня в Університеті штату Юта невідомий вистрілив у політичного активіста Чарлі Кірка.
  • Інформацію про затримання нападника пізніше спростували.

10 вересня в Університеті штату Юта відбулася стрілянина. Невідомий вистрілив у трампіста Чарлі Кірка, який виступав перед студентами.

Мережею миттєво поширили кадри із замахом на політичного активіста. Його госпіталізували у важкому стані. Одні ЗМІ пишуть, що Кірк таки помер, а інші стверджують, що стан трампіста вдалося стабілізувати, передає 24 Канал.

Дивіться також "Я проти насильства": трампіста Чарлі Кірка підстрелили під час промови 

Чи вдалося затримати того, хто стріляв у Кірка?

У коментарі Newsweek університет спершу повідомив, що нападника затримали на місці злочину. Він нібито стріляв у політика з даху сусідньої будівлі. У мережі навіть оприлюднили кадри із затриманням підозрюваного у замаху. Ще низка медіа впізнали у цій людині на відео демократа Майкла Маллінсона.

Правоохоронці помилково затримали чоловіка: дивіться відео 

Однак пізніше інформацію про затримання стрільця спростували.

Поліція встановила, що особа, яку затримали після стрілянини, насправді не була стрільцем. Про це повідомив представник університету Скотт Троттер у коментарі для NYT

Що відомо про замах на Чарлі Кірка?

  • Чарлі Кірк – американський консервативний активіст, співзасновник студентського руху Turning Point USA (TPUSA).
  • Куля влучила у шию політика на його словах "Я проти насильства".
  • Президент США Дональд Трамп закликав молитися за Кірка, назвавши його "чудовою людиною з голови до п'ят".
  • Чарлі Кірк виступав проти військової допомоги Україні. Він поширював кремлівську пропаганду, називав Зеленського нелегітимним президентом, а східні області України "історично російськими".