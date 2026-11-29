КНДР у листопаді 2026 року призупинила військову підтримку Росії та постачання балістичних ракет. Пхеньян також відмовився відправити 50 тисяч бійців через прихований тиск Китаю та власні втрати.

Як розповів директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов в ефірі 24 Каналу, дипломатичний конфлікт між Москвою та Пхеньяном став лише формальним приводом для розриву. За його словами, реальні важелі впливу на ситуацію перебувають у руках Пекіна, який прагне наочно продемонструвати Кремлю його тотальну залежність від китайської сторони.

Що стоїть за демаршем Пхеньяна

За даними української розвідки, напруженість спалахнула після слів заступника глави МЗС Росії Андрія Руденка про намір Москви сприяти нормалізації стосунків між Сеулом і Пхеньяном. Очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила про категоричне порушення домовленостей, після чого північнокорейська влада закрила свій повітряний простір для російських транспортників, зупинила постачання ракет KN-23 та боєприпасів, а також заморозила відправку додаткових сил.

Вагомим фактором гальмування співпраці стали й катастрофічні втрати в Курській області: із 7058 військовослужбовців контингенту 2251 загинув, а решта зазнали поранень. До того ж російські генерали відкрито виявляють зневагу до військових із Північної Кореї, розцінюючи їх як нав'язаний тягар.

Китайська Народна Республіка, яка безумовно має дуже високий рівень впливу на КНДР – вищий, ніж Російська Федерація – могла наголосити на тому, що КНДР мала би призупинити чи зменшити підтримку Росії. Для чого це Китаю? Щоби показати Путіну, що так чи інакше він залежний не від самої КНДР, а від політичної волі Китаю. Це доволі логічно – ще раз вказати РФ, на кого вона має орієнтуватися,

– зазначив Євген Костогризов.

Аналітик додав і другу вагому причину: у Пхеньяна банально немає матеріальних та економічних ресурсів наростити військове угруповання до 50 тисяч бійців. Аби не показувати власну слабкість перед союзником, керівництво КНДР оперативно скористалося політичним скандалом.

Експерт пояснив приховані мотиви та фактор Китаю: відео

Роль Пекіна та союзники України

У глобальній осі саме Китай залишається головним гравцем, якому вигідне затягування війни рівно доти, доки вторинні ризики не шкодять його банківській системі. Іран зі свого боку за взаємодію виманює в Росії критичні розвіддані та військових інструкторів, а Туреччина намагається отримати максимум вигоди від власного балансування.

Оцінюючи міжнародну підтримку України, фахівець підкреслив, що найбільш непохитну позицію демонструють держави Балтії та Тайвань. Натомість великі держави Заходу часто піддаються коливанням, тому надійною опорою країни незмінно залишаються Сили оборони.

Раніше в розвідці повідомляли, що лідер Північної Кореї обмежив військову допомогу через розбіжності з курсом Кремля.