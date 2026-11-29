Как рассказал директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогрызов в эфире 24 Канала, дипломатический конфликт между Москвой и Пхеньяном стал лишь формальным поводом для разрыва. По его словам, реальные рычаги влияния на ситуацию находятся в руках Пекина, который стремится наглядно продемонстрировать Кремлю его тотальную зависимость от китайской стороны.

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Что стоит за демаршем Пхеньяна

По данным украинской разведки, напряженность вспыхнула после слов заместителя главы МИД России Андрея Руденко о намерении Москвы содействовать нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила о категорическом нарушении договоренностей, после чего северокорейские власти закрыли свое воздушное пространство для российских транспортных самолетов, приостановили поставки ракет KN-23 и боеприпасов, а также заморозили отправку дополнительных сил.

Весомым фактором, тормозящим сотрудничество, стали и катастрофические потери в Курской области: из 7058 военнослужащих контингента 2251 погиб, а остальные получили ранения. К тому же российские генералы открыто проявляют пренебрежение к военным из Северной Кореи, расценивая их как навязанное бремя.

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Китайская Народная Республика, которая, безусловно, обладает очень высоким уровнем влияния на КНДР – выше, чем у Российской Федерации, – могла бы подчеркнуть, что КНДР должна приостановить или сократить поддержку России. Почему это Китаю? Чтобы показать Путину, что так или иначе он зависим не от самой КНДР, а от политической воли Китая. Это вполне логично – еще раз указать РФ, на кого она должна ориентироваться– отметил Евгений Костогрызов.

Аналитик добавил и вторую весомую причину: у Пхеньяна банально нет материальных и экономических ресурсов, чтобы нарастить военную группировку до 50 тысяч бойцов. Чтобы не демонстрировать собственную слабость перед союзником, руководство КНДР оперативно воспользовалось политическим скандалом.

Эксперт объяснил скрытые мотивы и фактор Китая: видео

Роль Пекина и союзники Украины

В глобальной оси именно Китай остается главным игроком, которому выгодно затягивание войны ровно до тех пор, пока вторичные риски не нанесут ущерб его банковской системе. Иран, со своей стороны, в обмен на сотрудничество выманивает у России важные разведданные и военных инструкторов, а Турция пытается извлечь максимальную выгоду из собственного балансирования.

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Оценивая международную поддержку Украины, эксперт подчеркнул, что наиболее непоколебимую позицию демонстрируют страны Балтии и Тайвань. Зато большие западные державы часто подвержены колебаниям, поэтому надежной опорой страны неизменно остаются Силы обороны.

Ранее в разведке сообщали, что лидер Северной Кореи ограничил военную помощь из-за разногласий с курсом Кремля.