Ким Чен Ын приостановил помощь России / Getty Images
Северная Корея временно приостановила военную поддержку России. Такое решение лично принял лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины 26 ноября.
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Почему между Россией и КНДР возникла напряженность
В октябре 2026 года между Москвой и Пхеньяном возникли разногласия после заявлений заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
Он заявил, что Кремль в будущем будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Южной и Северной Кореями.
В Пхеньяне такие слова восприняли негативно. В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что позиция российского дипломата не соответствует договоренностям между союзниками. Она также потребовала объяснений относительно политики Москвы в отношении Сеула.
После этого Северная Корея, по информации украинской разведки, временно ограничила военную поддержку России.
Какую помощь Россия больше не получает
По данным ГУР, ограничения предусматривают:
- запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолетами;
- приостановку поставок баллистических ракет KN-23;
- приостановку передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов.
Также Пхеньян пока не соглашается выполнить просьбу Москвы об увеличении северокорейского военного контингента в России. Речь идет о возможном увеличении его численности с 8,5 тысячи до 50 тысяч военнослужащих.
Где сейчас находятся военные КНДР
Несмотря на напряженность между странами, часть северокорейских военных продолжает находиться на территории России. В частности, подразделения 11-го корпуса специальных операций армии КНДР несут службу в Курской области. По данным ГУР, они входят во второй эшелон российской группировки войск.
Кроме того, с середины лета в Воронежской области находится сводное ракетное подразделение северокорейской армии. Россия задействует его для нанесения ударов по Украине. Оно действует в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.
Что мешает военному сотрудничеству Москвы и Пхеньяна
В ГУР отмечают, что углублению военного сотрудничества мешают не только политические разногласия. Среди проблем – языковой барьер, нехватка переводчиков, недостаточное взаимодействие между подразделениями и проблемы с логистикой.
Также украинская разведка сообщает о пренебрежительном отношении российского военного командования к северокорейским военным. По ее данным, российские командиры считают их навязанным политическим бременем.
Еще одной причиной напряженности стали значительные потери армии КНДР в боях с Силами обороны Украины в Курской области. По оценкам ГУР, они составляют 7 058 военнослужащих. Из них 2 251 погиб, остальные получили ранения.
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