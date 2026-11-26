Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины 26 ноября.

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Почему между Россией и КНДР возникла напряженность

В октябре 2026 года между Москвой и Пхеньяном возникли разногласия после заявлений заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Он заявил, что Кремль в будущем будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Южной и Северной Кореями.

В Пхеньяне такие слова восприняли негативно. В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что позиция российского дипломата не соответствует договоренностям между союзниками. Она также потребовала объяснений относительно политики Москвы в отношении Сеула.

После этого Северная Корея, по информации украинской разведки, временно ограничила военную поддержку России.

Какую помощь Россия больше не получает

По данным ГУР, ограничения предусматривают:

запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолетами;

приостановку поставок баллистических ракет KN-23;

приостановку передачи очередной партии артиллерийских боеприпасов.

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Также Пхеньян пока не соглашается выполнить просьбу Москвы об увеличении северокорейского военного контингента в России. Речь идет о возможном увеличении его численности с 8,5 тысячи до 50 тысяч военнослужащих.

Где сейчас находятся военные КНДР

Несмотря на напряженность между странами, часть северокорейских военных продолжает находиться на территории России. В частности, подразделения 11-го корпуса специальных операций армии КНДР несут службу в Курской области. По данным ГУР, они входят во второй эшелон российской группировки войск.

Кроме того, с середины лета в Воронежской области находится сводное ракетное подразделение северокорейской армии. Россия задействует его для нанесения ударов по Украине. Оно действует в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.

Что мешает военному сотрудничеству Москвы и Пхеньяна

В ГУР отмечают, что углублению военного сотрудничества мешают не только политические разногласия. Среди проблем – языковой барьер, нехватка переводчиков, недостаточное взаимодействие между подразделениями и проблемы с логистикой.

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Также украинская разведка сообщает о пренебрежительном отношении российского военного командования к северокорейским военным. По ее данным, российские командиры считают их навязанным политическим бременем.

Еще одной причиной напряженности стали значительные потери армии КНДР в боях с Силами обороны Украины в Курской области. По оценкам ГУР, они составляют 7 058 военнослужащих. Из них 2 251 погиб, остальные получили ранения.