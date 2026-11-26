Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України 26 листопада.

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Чому між Росією та КНДР виникла напруга

У жовтні 2026 року між Москвою та Пхеньяном виникли розбіжності після заяв заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

Він сказав, що Кремль у майбутньому сприятиме зниженню напруженості у відносинах між Південною та Північною Кореями.

У Пхеньяні такі слова сприйняли негативно. Наприкінці жовтня глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що позиція російського дипломата не відповідає домовленостям між союзниками. Вона також зажадала пояснень щодо політики Москви стосовно Сеула.

Після цього Північна Корея, за інформацією української розвідки, тимчасово обмежила військову підтримку Росії.

Яку допомогу Росія більше не отримує

За даними ГУР, обмеження передбачають:

заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками;

призупинення постачання балістичних ракет KN-23;

зупинення передачі чергової партії артилерійських боєприпасів.

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Також Пхеньян поки не погоджується виконати запит Москви щодо збільшення північнокорейського військового контингенту в Росії. Йдеться про можливе збільшення його чисельності з 8,5 тисячі до 50 тисяч військових.

Де зараз перебувають військові КНДР

Попри напруження між країнами, частина північнокорейських військових продовжує перебувати на території Росії. Зокрема, підрозділи 11-го корпусу спеціальних операцій армії КНДР служать у Курській області. За даними ГУР, вони входять до другого ешелону російського угруповання військ.

Крім того, із середини літа у Воронезькій області перебуває зведений ракетний підрозділ північнокорейської армії. Росія залучає його до ударів по Україні. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

Що заважає військовій співпраці Москви та Пхеньяна

У ГУР зазначають, що поглибленню військової співпраці заважають не лише політичні розбіжності. Серед проблем – мовний бар'єр, нестача перекладачів, недостатня взаємодія між підрозділами та проблеми з логістикою.

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Також українська розвідка повідомляє про зневажливе ставлення російського військового командування до північнокорейських військових. За її даними, російські командири вважають їх нав'язаним політичним тягарем.

Ще однією причиною напруження стали значні втрати армії КНДР у боях із Силами оборони України в Курській області. За оцінками ГУР, вони становлять 7 058 військовослужбовців. Із них 2 251 загинув, решта дістали поранення.