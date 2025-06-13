Спецпредставник Трампа Келлог поділився, як бачить завершення війни в Україні
- Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог розповів про "почуття впевненості" після ознайомлення з баченням Києва і Москви щодо припинення війни.
- Келлог розкрив бачення завершення російсько-української війни.
Спецпредставник лідера США з питань України Кіт Келлог, залучений до мирного врегулювання, розповів, що в планах зупинити бойові дії по лінії зіткнення і потім "спробувати повернути росіян до того, що він би назвав Лігою Націй".
Про це заявив Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла, передає "Радіо Свобода", пише 24 Канал.
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Келлог розкрив бачення завершення війни
Кіт Келлог розповів про "почуття впевненості" після ознайомлення з баченням Києва і Москви щодо припинення війни.
Відповідно до його слів, після ознайомлення з українськими і російськими вимогами США знають, як "може і має" виглядати повне припинення вогню.
"Припинення вогню на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", – пояснив Келлог, на яких позиціях це має статися.
Посадовець заявив, що потім потрібно перейти до повернення дітей, полонених, що "зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи".
"Потім – спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", – сказав Келлог.