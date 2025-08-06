Президент Дональд Трамп підтвердив, що завтра відбудеться зустріч з Росією. Рішення щодо санкцій проти Росії буде ухвалене за підсумками зустрічі Віткоффа у Москві.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що заявив Трамп?

Лідер США Дональд Трамп підтвердив, що у середу відбудеться "зустріч з Росією".

У нас завтра (6 серпня – 24 Канал) зустріч із Росією. Ми подивимось, що станеться,

– сказав Трамп.

"Війна в Україні це та, яку я намагаюсь зупинити. Це та, над якою ми працюємо найінтенсивніше. Інші я зупинив за лічені дні, майже всі, включно з Індією та Пакистаном, і я міг би пройтись по всьому списку, але ви знаєте цей список так само добре, як і я", – сказав він.

За словами Трампа, рішення щодо санкцій проти Росії і її торгівельних партнерів буде прийняте за підсумками зустрічі Віткоффа у Москві.

До слова, російські канали вже повідомили, що літак зі спецпредставником Трампа прямує до Москви і на завтра у Віткоффа заплановані зустрічі з керівництвом Росії.