Джей Ді Венс назвав китайців "селянами": у КНР різко відреагували

Слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про "селян з Китаю" спровокували дипломатичний скандал. Пекін уже офіційно засудив риторику американського посадовця.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Китай розкритикував висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса, який в інтерв’ю Fox News назвав китайців "селянами".

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Джей Ді Венс образив китайців

У МЗС КНР заявили, що така риторика є образливою, неосвіченою і нетактовною – особливо на тлі зростаючої напруги у торгівельних відносинах між країнами.

Венс зробив скандальну заяву 2 квітня, коментуючи нові мита Дональда Трампа. Він пояснив торгову політику США тим, що американці "позичають гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які ті ж китайські селяни виготовляють".

Фрагмент інтерв’ю миттєво розлетівся китайськими соцмережами. У мережі Weibo обурення охопило сотні тисяч користувачів, а тема потрапила в топ трендів.

Чути подібні неосвічені та нетактовні заяви цього віцепрезидента дивно і сумно,

– сказав речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Пекін вважає слова Венса проявом зверхності, який ще більше ускладнює дипломатичні та економічні відносини з Вашингтоном.