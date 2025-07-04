Усе змінилось кардинально: Китай розкрив справжні плани щодо Росії в останній гучній заяві

Китай не лише продовжує допомагати Росії, а й нещодавно зробив гучну заяву. Так, очільник МЗС Китаю Ван І 2 липня сказав головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Це стало справжнім посланням Дональду Трампу.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що Пекін гучно заявив про свої бажання та змінив світовий порядок. Це залишить слід не лише на США, а й на Європі.

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Справжні плани Китаю щодо Росії

За словами голови Ради резервістів, Китай сказав прямо, що Росія – "корова", яку доїть Пекін, тому американцям сюди не варто втручатись. Це приклад хитрої, завуальованої та дипломатичної мови. Китай чітко окреслив свою сферу впливу на Євроазійському континенті та фактично територіальну претензію.

Це не просто розвалює мрії Трампа, а обмежує маневри самого Путіна. Це обмежить і ЄС, і країни НАТО залишатись у форматі країн, які хочуть захищатись. Це зміна цілої доктрини, парадигми міжнародної політики якихось союзів,

– наголосив він.

Ймовірно, що після такої заяви активно запрацювали аналітичні центри та дипломатичні відомства. Раніше Китай робив усе повільно та продумано з розрахунком на довготривалий ефект, але ці слова змінили цю стратегію.

"Світ змінився, вже не повернеться в те річище, яке було. Ми зупиняємось перед серйозними глобальними викликами", – сказав Тимочко.

Цікаво! У квітні цього року міністр зовнішніх справ Китаю перебував з візитом у Москві. Там він заявив, що "принцип "друзі назавжди, ніколи не вороги" служить міцною правовою основою для просування стратегічної співпраці на вищому рівні".

Він додав, що після цього Україна може використати свою риторику з американськими партнерами собі на користь. Як мінімум, домовитись про продовження постачання зброї США.