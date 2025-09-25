Дональд Трамп нещодавно зробив багато гучних заяв щодо війни в Україні. Він красиво розкритикував Росію. Але на деякі його сигнали потрібно звернути увагу ретельніше.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Трамп заговорив про те, що Росія – слабка, а Україна – хоробра. Пролунало дійсно багато позитивних слів. Але не все так солодко, як може здаватися.

До теми "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України і що це означає для Росії

Чого очікувати далі?

Як наголосив Клочок, заяви Трампа про Україну не свідчать, що він змінив позицію щодо війни. Там було чітко сказано, що Україна може перемогти за підтримки ЄС та НАТО. Однак він відмежовує себе від Альянсу.

Трамп каже про підтримку Україну. Він не заперечує, що зброю передаватимуть Україні. Але не коштом грошей платників податків США. Тут він не змінив позицію. Йдеться про продаж,

– сказав Клочок.

Заява Трампа про те, що Україна здатна повернути собі всі території, також свідчить, що президент США не зміг домовитися з Путіним. Хоча він не відкидає варіант угоди з диктатором. Тому й говорить, що потрібно почекати ще певний час. Ця заява спрямована до Кремля. Але вона вигідна Європі та НАТО.

Також фактично Трамп перекладає увесь подальший розвиток подій на Європу та Україну. Він не заперечує, що наша держава – хоробра. Але тепер Європа має йти на жорсткі кроки проти Росії та її союзників.

Подальші кроки щодо російсько-української війни залежатимуть від того, як себе позиціонуватиме Європа. А там не поспішають. Трамп просив скасувати закупівлю російських енергоносіїв. Вони ж планують це зробити до кінця 2026 року,

– підкреслив Клочок.

Заяви Трампа про Україну: коротко