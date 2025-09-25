Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян, – Венс
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп стає нетерплячим щодо Росії, бо вважає, що вона програє війну в Україні.
- Венс зазначив, що Трамп завжди був переконаний, що відмова Росії від переговорів закінчиться для неї погано.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп втрачає терпіння щодо росіян. За його словами, президент США робить висновки, виходячи з ситуації на землі.
За словами Венса, Трамп розуміє, що Росія програє війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України і що це означає для Росії
Як Венс прокоментував зміну риторики Трампа?
За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Трамп "стає дуже нетерплячим щодо росіян". Президент США проаналізував ситуацію на землі.
Трамп став дуже впевнений, що ця війна погано закінчиться для Росії. Він бачить цифри,
– заявив Венс.
Він також додав, що відмова Росії почати переговори закінчить дуже погано. Він підкреслив, що це завжди було позицією Трампа, вона не змінилася.
Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що переконаний, що саме при Трампі Україна має шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Трампа з Володимиром Путіним фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу.
Які заяви озвучив Трамп після зустрічі із Зеленським?
Американський президент у коментарі журналістам зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його хороші особисті взаємини з Володимиром Путіним, але зараз "вони нічого не означають".
На сторінці Білого дому в соцмережах опублікували захоплення американського лідера хоробрістю українського президента.
На думку Трампа, Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.