Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп теряет терпение в отношении россиян. По его словам, президент США делает выводы, исходя из ситуации на земле.

По словам Вэнса, Трамп понимает, что Россия проигрывает войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Вэнс прокомментировал изменение риторики Трампа?

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Трамп "становится очень нетерпеливым в отношении россиян". Президент США проанализировал ситуацию на земле.

Трамп стал очень уверен, что эта война плохо закончится для России. Он видит цифры,

– заявил Вэнс.

Он также добавил, что отказ России начать переговоры закончит очень плохо. Он подчеркнул, что это всегда было позицией Трампа, она не изменилась.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что убежден, что именно при Трампе Украина имеет шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Трампа с Владимиром Путиным фундаментальный конфликт интересов по нефти и газу.

Какие заявления озвучил Трамп после встречи с Зеленским?