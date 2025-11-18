Досі не дійшли згоди: що кажуть в НАТО щодо збиття російських дронів над Україною

Помічник генсека НАТО Борис Руге вважає, що в Альянсі немає згоди щодо збиття російських ракет і безпілотників, які загрожують союзникам, над територією України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю LRT.

Дивіться також У Бельгії пригрозили "зрівняти Москву із землею", якщо Росія атакує НАТО

Що кажуть в НАТО про збиття російських дронів над Україною?

Він пояснив, що Альянс зосереджений на захисті території та повітряного простору союзників.

Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору. Окремі держави пропонують це робити, але ми ще не ухвалили такого рішення,

– сказав він.

На прохання пояснити цю позицію помічник генсека НАТО сказав, що позиція Альянсу полягає у захисті власного повітряного простору й території.

"Ми надаємо величезну підтримку Україні. Зовсім недавно німці передали додаткові системи Patriot. Отже, ми допомагаємо Україні захищатися. Це дуже складно, але ми постійно докладаємо зусиль, щоб надіслати Україні обладнання для захисту від російських повітряних ударів", – додав Руге.

Збиття ворожих цілей над Україною