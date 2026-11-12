Уламки впали в регіоні Мекки: хусити вдарили ракетами по Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії 12 листопада сили протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети єменських хуситів. Уламки збитих цілей впали в регіоні Мекки, зокрема в районі населеного пункту Сабуха.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на цивільну оборону Саудівської Аравії.

Позиція єменських хуситів та історія атак

У Саудівській Аравії підкреслили, що обстріли цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Представники служби наголосили, що подібні удари мають вкрай небезпечний характер і створюють пряму загрозу для людей.

Зі свого боку хусити наразі не надали жодних коментарів щодо останнього інциденту. Раніше вони неодноразово заперечували звинувачення Ер-Ріяда в нападах на Мекку та Медину.

За твердженнями підтримуваного Іраном угруповання, їхні удари спрямовані суто на військові бази та стратегічні промислові об'єкти на території Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше ми писали про постійні загострення конфлікту між сторонами. Зокрема, єменські хусити заявляли про здійснення ударів по нафтоперекачувальних станціях "Схід-Захід" та столичному аеропорту в Ер-Ріяді.

Загалом, хусити відновили масштабні бойові дії проти урядових сил, фактично зірвавши чотирирічне перемир'я. Їхнім головним союзником залишається Іран, який надає угрупованню військову та фінансову підтримку. Водночас Саудівська Аравія є головним противником хуситів у регіоні. Детальніше про це протистояння на Близькому Сході читайте в матеріалі 24 Каналу.