Осколки упали в районе Мекки: хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу гражданской обороны Саудовской Аравии.

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Позиция йеменских хуситов и история атак

В Саудовской Аравии подчеркнули, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Представители службы отметили, что подобные удары носят крайне опасный характер и создают прямую угрозу для людей.

Со своей стороны хуситы пока не дали никаких комментариев по поводу последнего инцидента. Ранее они неоднократно опровергали обвинения Эр-Рияда в нападениях на Мекку и Медину.

По утверждениям поддерживаемой Ираном группировки, их удары направлены исключительно на военные базы и стратегические промышленные объекты на территории Саудовской Аравии.

Напомним, ранее мы писали о постоянных обострениях конфликта между сторонами. В частности, йеменские хуситы заявляли о нанесении ударов по нефтеперекачивающим станциям "Восток-Запад" и столичному аэропорту в Эр-Рияде.

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В целом, Хуситы возобновили масштабные боевые действия против правительственных сил, фактически сорвав четырехлетнее перемирие. Их главным союзником остается Иран, который оказывает группировке военную и финансовую поддержку. В то же время Саудовская Аравия является главным противником хуситов в регионе. Подробнее об этом противостоянии на Ближнем Востоке читайте в материале 24 Канала.