Під час поїздки до Шотландії та останніх публічних виступів увагу знову привернула права рука Дональда Трампа, яку він постійно намагається замаскувати макіяжем. На численних фотографіях помітно товстий шар консилера, що покриває синці на тильному боці руки, та іноді має занадто яскравий і нерівний вигляд.

79-річний президент не вперше приховує синці, які, за поясненням Білого дому, з'являються через велику кількість рукостискань та вживання аспірину, передає 24 Канал із посиланням на Independent і Daily Beast.

Що відомо про стан здоров'я Трампа?

Так, у лютому 2025 року під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Білого дому у Трампа була помічена велика гематома на тильному боці правої руки. У липні під час фіналу Клубного чемпіонату світу ФІФА увагу привернули його набряклі щиколотки.

Їх знову помітили і під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Набрякла щиколотка Трампа / Фото AP

22 серпня у Вашингтоні під час виступу на виставці The People's House. Трамп намагався приховати руку, складаючи її з лівою, але під час виступу в Овальному кабінеті яскравий шар косметики однаково кидався в очі.

У липні 2025 року в медичному звіті підтвердили, що у президента США хронічна венозна недостатність – поширений серед людей старшого віку стан, при якому вени гірше справляються з кровотоком.

Лікар президента наголосив, що синці є незначними й типовими для тих, хто приймає аспірин у рамках профілактики серцево-судинних хвороб.

Прессекретарка Керолайн Левітт неодноразово запевняла, що Трамп "залишається у чудовому здоров'ї", а його відданість роботі видно щодня.

За її словами, президент зустрічається з американцями та тисне їм руки частіше, ніж будь-хто з його попередників.

Проте журналісти звертають увагу, що попри обіцянки відкритості, Білий дім уникає прямих відповідей на питання про стан здоров'я Трампа, а його лікаря так і не допустили до спілкування з пресою.