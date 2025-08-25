Во время поездки в Шотландию и последних публичных выступлений внимание вновь привлекла правая рука Дональда Трампа, которую он постоянно пытается замаскировать макияжем. На многочисленных фотографиях заметно толстый слой консилера, покрывающий синяки на тыльной стороне руки, который иногда выглядит слишком ярким и неровным.

79-летний президент не впервые скрывает синяки, которые, по объяснению Белого дома, появляются из-за большого количества рукопожатий и употребления аспирина, передает 24 Канал со ссылкой на Independent и Daily Beast.

Смотрите также Каждый мой разговор с Путиным – хороший, но потом на Киев летят ракеты, – Трамп

Что известно о состоянии здоровья Трампа?

Так, в феврале 2025 года во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом у Трампа была замечена большая гематома на тыльной стороне правой руки. В июле во время финала Клубного чемпионата мира ФИФА внимание привлекли его отечные лодыжки.

Их снова заметили и во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Отекшая лодыжка Трампа / Фото AP

22 августа в Вашингтоне во время выступления на выставке The People's House. Трамп пытался скрыть руку, складывая ее с левой, но во время выступления в Овальном кабинете яркий слой косметики все равно бросался в глаза.

В июле 2025 года в медицинском отчете подтвердили, что у президента США хроническая венозная недостаточность – распространенное среди людей старшего возраста состояние, при котором вены хуже справляются с кровотоком.

Врач президента отметил, что синяки являются незначительными и типичными для тех, кто принимает аспирин в рамках профилактики сердечно-сосудистых болезней.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт неоднократно уверяла, что Трамп "остается в прекрасном здоровье", а его преданность работе видно ежедневно.

По ее словам, президент встречается с американцами и жмет им руки чаще, чем кто-либо из его предшественников.

Однако журналисты обращают внимание, что несмотря на обещания открытости, Белый дом избегает прямых ответов на вопросы о состоянии здоровья Трампа, а его врача так и не допустили к общению с прессой.