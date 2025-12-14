У Берліні діє надзвичайний стан у зв'язку з візитом Зеленського, – Bild

У неділю, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для проведення переговорів щодо американського мирного плану. На тлі візиту в центрі німецької столиці запровадили посилені заходи безпеки.

Для Зеленського створили найвищий рівень безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Дивіться також "Як і в 1938 Судет буде недостатньо": Мерц порівняв Путіна з Гітлером

Які заходи безпеки діють у Берліні на тлі візиту Зеленського?

За наявною інформацією, Зеленський уже прилетів до Німеччини. Американська делегація також перебуває в Берліні – її представники прибули ще зранку. У зв’язку з цим у місті діє надзвичайний стан.

Для Зеленського діє рівень безпеки "0" – найвищий! Це означає, що нападу чи замаху слід очікувати. Відповідно, Берлін посилює заходи безпеки, поліція підвищує рівень охорони до найвищого рівня,

– зазначає Bild.

Мешканців міста закликають уникати урядового кварталу. У Центрі інформації про дорожній рух VIZ попередили, що низка вулиць буде перекрита протягом усього дня.

"Очікується перекриття доріг у районі урядового кварталу. Під'їзні шляхи будуть заблоковані загородженнями і співробітниками поліції. Водіям слід уникати цього району та обирати об'їзні шляхи", – йдеться в повідомленні.

Також Bild нагадує про комплекс безпекових заходів, які застосовувалися під час попередніх візитів Зеленського, зокрема 13 серпня 2025 року. Серед них:

розміщення снайперів на дахах будівель, зокрема на канцелярії, а також у вертольотах;

герметизація каналізаційних люків;

залучення службових собак для пошуку вибухівки;

блокпости, системи протидії дронам та контроль повітряного простору;

патрулювання річки Шпрее поліцейськими катерами та гідроциклами, а також участь правоохоронців із різних федеральних земель;

повне перекриття доріг у межах урядового та парламентського кварталів;

затримки в роботі метро, приміських поїздів і аеропорту BER – рух потягів може сповільнюватися або тимчасово зупинятися без попередження.

"Ми вже звикли до того, що нашим колегам доводиться організовувати державні візити з найвищим рівнем ризику без достатнього часу на підготовку. Столична поліція забезпечить безперешкодне проведення необхідних переговорів і безпечне продовження поїздки президента України та всіх інших гостей", – сказав прессекретар партії "Діяння демократії" Бенджамін Єндро.

Навіщо Зеленський приїхав у Берлін?