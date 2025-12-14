У Берліні діє надзвичайний стан у зв'язку з візитом Зеленського, – Bild
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів щодо американського мирного плану, і в місті запровадили надзвичайний стан з підвищеними заходами безпеки.
- У центрі Берліна перекрито низку вулиць, мешканців закликають уникати урядового кварталу, а поліція підвищила рівень охорони до найвищого рівня.
У неділю, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для проведення переговорів щодо американського мирного плану. На тлі візиту в центрі німецької столиці запровадили посилені заходи безпеки.
Для Зеленського створили найвищий рівень безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
Які заходи безпеки діють у Берліні на тлі візиту Зеленського?
За наявною інформацією, Зеленський уже прилетів до Німеччини. Американська делегація також перебуває в Берліні – її представники прибули ще зранку. У зв’язку з цим у місті діє надзвичайний стан.
Для Зеленського діє рівень безпеки "0" – найвищий! Це означає, що нападу чи замаху слід очікувати. Відповідно, Берлін посилює заходи безпеки, поліція підвищує рівень охорони до найвищого рівня,
– зазначає Bild.
Мешканців міста закликають уникати урядового кварталу. У Центрі інформації про дорожній рух VIZ попередили, що низка вулиць буде перекрита протягом усього дня.
"Очікується перекриття доріг у районі урядового кварталу. Під'їзні шляхи будуть заблоковані загородженнями і співробітниками поліції. Водіям слід уникати цього району та обирати об'їзні шляхи", – йдеться в повідомленні.
Також Bild нагадує про комплекс безпекових заходів, які застосовувалися під час попередніх візитів Зеленського, зокрема 13 серпня 2025 року. Серед них:
- розміщення снайперів на дахах будівель, зокрема на канцелярії, а також у вертольотах;
- герметизація каналізаційних люків;
- залучення службових собак для пошуку вибухівки;
- блокпости, системи протидії дронам та контроль повітряного простору;
- патрулювання річки Шпрее поліцейськими катерами та гідроциклами, а також участь правоохоронців із різних федеральних земель;
- повне перекриття доріг у межах урядового та парламентського кварталів;
- затримки в роботі метро, приміських поїздів і аеропорту BER – рух потягів може сповільнюватися або тимчасово зупинятися без попередження.
"Ми вже звикли до того, що нашим колегам доводиться організовувати державні візити з найвищим рівнем ризику без достатнього часу на підготовку. Столична поліція забезпечить безперешкодне проведення необхідних переговорів і безпечне продовження поїздки президента України та всіх інших гостей", – сказав прессекретар партії "Діяння демократії" Бенджамін Єндро.
Навіщо Зеленський приїхав у Берлін?
У Берліні з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами зустрінеться спецпредставник США Стів Віткофф.
На зустрічі очікується присутність президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.