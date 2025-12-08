Тон лідерів – дуже похмурий: The Guardian описала атмосферу на зустрічі з Зеленським в Лондоні

Під час зустрічі європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським тон вступних заяв був помітно стриманим і похмурим. Це свідчить про серйозність ситуації та необхідність якнайшвидшого розв'язання питання миру в Україні.

Європейські лідери налаштовані рішуче підтримати Україну у війні з Росією. Про це повідомляє The Guardian, передає 24 Канал.

Про що заявляли лідери під час зустрічі в Лондоні?

Усі учасники зустрічі дали зрозуміти, що перебувають у складному становищі та потребують подальшої підтримки Сполучених Штатів. Найбільше на цьому наголосив Зеленський.

Окремо пролунали зауваження президента Франції Еммануеля Макрона в бік Дональда Трампа. Він зазначив, що Європа має "багато козирів" й натякнув на попередні різкі заяви президента США на адресу Володимира Зеленського.

Німецький політик Фрідріх Мерц став єдиним учасником, який відкрито висловив скепсис щодо деяких пропозицій США. Останнім часом він дедалі критичніше оцінює підходи американської адміністрації.

