Тон лидеров – очень мрачный: The Guardian описала атмосферу на встрече с Зеленским в Лондоне

Во время встречи европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским тон вступительных заявлений был заметно сдержанным и мрачным. Это свидетельствует о серьезности ситуации и необходимости скорейшего решения вопроса мира в Украине.

Европейские лидеры настроены решительно поддержать Украину в войне с Россией. Об этом сообщает The Guardian, передает 24 Канал.

О чем заявляли лидеры во время встречи в Лондоне?

Все участники встречи дали понять, что находятся в сложном положении и нуждаются в дальнейшей поддержке Соединенных Штатов. Больше всего это подчеркнул Зеленский.

Отдельно прозвучали замечания президента Франции Эммануэля Макрона в сторону Дональда Трампа. Он отметил, что Европа имеет "много козырей" и намекнул на предыдущие резкие заявления президента США в адрес Владимира Зеленского.

Немецкий политик Фридрих Мерц стал единственным участником, который открыто выразил скепсис относительно некоторых предложений США. В последнее время он все критичнее оценивает подходы американской администрации.

Встреча в Лондоне: последние новости