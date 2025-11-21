Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня, – Sky News

Володимир Зеленський та Дональд Трамп невдовзі проведуть телефонну розмову. Ймовірно, вона відбудеться наступного тижня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Хто що отримає та втратить: The Telegraph оприлюднив усі 28 пунктів мирної угоди від Трампа

Що відомо про розмову Трампа та Зеленського?

У своєму вечірньому зверненні у четвер, 20 листопада, Зеленський повідомив, що планує провести розмову з главою Білого дому найближчими днями, щоб обговорити мирний план.

Sky News дізнався в джерел у ЄС, що лідери України і США проведуть телефонну розмову наступного тижня після того, як український лідер заявив, що хоче обговорити мирний план зі своїм американським колегою.

Перед цим президент України проведе консультації з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Як в Європі реагують на мирний план?