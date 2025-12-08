Більше, аніж просто теплий прийом: що чекає на Зеленського у Великій Британії

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський відвідає Лондон. На Даунінг-стріт він зустрінеться з Кіром Стармером, однак прем'єр-міністр Великої Британії прагне зробити це "чимось більшим, аніж просто нагодою фотосесії".

Зокрема, до політиків приєднаються двоє європейських лідерів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Що чекає на Зеленського в Лондоні?

На тлі нової критики від Дональда Трампа український президент вирушає до Великої Британії, де зустрінеться не лише зі Стармером, а й з іншими союзниками – Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом.

Цього разу європейські колеги планують не лише висловити солідарність і підтримку, у центрі уваги буде хід мирних переговорів.

Чотири лідери обговорюватимуть не тільки перемовини між Україною, США та Росією, але й наступні кроки в разі досягнення угоди, її можливий вигляд.

Але поки російська військова машина не демонструє жодних ознак ослаблення, теплої зустрічі та добрих слів буде недостатньо, щоб задовольнити президента України, який перебуває у скрутному становищі, доки російські БпЛА та ракети продовжують бомбардувати Київ,

– зазначили в Sky News.

До слова, напередодні приїзду Зеленського Стармер поспілкувався з нідерландським колегою Діком Шуфом. Політики погодили, що оборона України все ще потребує міжнародної підтримки, а її безпека – життєво важлива для Європи.

Чому Трамп знову почав критикувати Зеленського?