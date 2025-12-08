Больше, чем просто теплый прием: что ждет Зеленского в Великобритании
- 8 декабря Зеленский посетит Лондон и встретится со Стармером, Макроном и Мерцом.
- Политики обсудят мирные переговоры, возможные следующие шаги в случае достижения соглашения и его вид.
В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский посетит Лондон. На Даунинг-стрит он встретится с Киром Стармером, однако премьер-министр Великобритании стремится сделать это "чем-то большим, чем просто возможностью фотосессии".
В частности, к политикам присоединятся двое европейских лидеров. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что ждет Зеленского в Лондоне?
На фоне новой критики от Дональда Трампа украинский президент отправляется в Великобританию, где встретится не только со Стармером, но и с другими союзниками – Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом.
На этот раз европейские коллеги планируют не только выразить солидарность и поддержку, в центре внимания будет ход мирных переговоров.
Четыре лидера будут обсуждать не только переговоры между Украиной, США и Россией, но и следующие шаги в случае достижения соглашения, ее возможный вид.
Но пока российская военная машина не демонстрирует никаких признаков ослабления, теплой встречи и добрых слов будет недостаточно, чтобы удовлетворить президента Украины, который находится в затруднительном положении, пока российские БпЛА и ракеты продолжают бомбить Киев,
– отметили в Sky News.
К слову, накануне приезда Зеленского Стармер пообщался с нидерландским коллегой Диком Шуфом. Политики согласовали, что оборона Украины все еще нуждается в международной поддержке, а ее безопасность – жизненно важна для Европы.
Почему Трамп снова начал критиковать Зеленского?
Вечером воскресенья, 7 декабря, Трамп заявил, что разговаривал с российским и украинским президентами накануне.
По мнению лидера США, Путин согласен на мирный план, а вот действиями Зеленского американец недоволен. "И должен сказать, я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение... Его команда в восторге от этого, но он – нет", – сказал Трамп.
Вероятно, он имел в виду переговоры Умерова и Гнатова с Виткоффом и Кушнером. Однако делегация должна была лично отчитаться украинскому лидеру 8 декабря в Европе.