Минулого тижня компанія Wild Hornets передала українським захисницям партію дронів-перехоплювачів Sting. Ця зброя має оригінальний дизайн і пофарбована у рожевий колір.

Такий крок став ще одним прикладом зростаючої ролі жінок у війні проти Росії, яка дедалі більше перетворюється не лише на збройне, а й на культурне протистояння. Про відважних українських захисниць, які кидають росіянам виклик, розповіли у Forbes, передає 24 Канал.

Як жінки Сил оборони України жартують над противником?

За офіційними даними, у ЗСУ служить близько 70 тисяч жінок, і лише приблизно 5,5 тисячі з них перебувають безпосередньо на передовій.

Хоча упередження стосовно жінок на війні досі подекуди зберігаються, суспільне ставлення до них змінилося.

Цікаво! У 2018 році рівність у війську підтримували трохи більше ніж половина українців, то після початку повномасштабної війни – уже близько 80 відсотків.

У травні бригада "Хартія" Нацгвардії оголосила першу кампанію з набору жінок. Водночас українські медіа розповідають про жіночі підрозділи, зокрема про "Відьом Бучі" – мобільну групу протиповітряної оборони з красномовною назвою, що полю

є на ворожі дрони.



Військовослужбовиці підрозділу "Відьми Бучі" / Фото: Добровольці Бучі

Її учасниці вдень працюють у цивільних професіях, а вночі захищають небо, долаючи страх і безсилля перед атаками. Навесні сили безпілотних систем почали формування нового підрозділу "Гарпії", у якому пілотами дронів будуть переважно жінки.

Аналітики Forbes стверджують, що це має сприяти залученню нових операторок і водночас дратувати російських військових, для яких поразка від жінки сприймається як приниження.

Серед найвідоміших пілоток – Катерина Троян, яка загинула в червні 2025 року після понад тисячі бойових вильотів. Її яскравий образ із синім волоссям став символом незалежності.

Інша операторка, 19-річна "Юнга", розповідає, що спочатку її не сприймали серйозно, але після бойових дій усе змінилося.

За її словами, справжнє навчання починається саме на фронті, де доводиться миттєво приймати рішення. Україна навіть у назвах озброєння підкреслює жіночу участь у війні.



Рожевий дрон, який атакує росіян / Фото Стерненка

До того ж нова крилата ракета FP-5 Flamingo отримала таку назву саме завдяки жінці з команди розробників, а рожеві дрони Sting стали помітним символом того, що українські жінки беруть активну участь у захисті країни.

Кількість ефективних жінок-операторів дронів в Україні свідчить про те, що жінки можуть успішно виконувати бойові функції. Очікуйте, що в майбутньому все більше яскраво-рожевих дронів будуть тероризувати російські війська,

– резюмували в Forbes.

Тим часом у Росії жінки мають зовсім іншу роль – замість участі в бойових діях їх залучають до патріотичних заходів, де вони отримують квіти й подарунки як матері або вдови солдатів.

Жінки в Силах оборони: останні новини