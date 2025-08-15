Близько десятої вечора за Києвом Володимир Путін і Дональд Трамп зустрілися в Анкориджі. Політики потиснули один одному руку. Упродовж перших хвилин перебування очільника Кремля на американській землі журналісти поставили йому запитання, яке хвилює увесь світ.

Після рукостискання лідери Росії та США сіли в одну автівку на задньому сидінні і вирушили на місце перемовин, передає 24 Канал.

Дивіться також Кремль зібрав цікаву делегацію на Аляску: політолог припустив, на що сподівається Путін

Що спитали журналісти Путіна після прибуття його до Анкориджа?

Однак, перед тим, як поїхати, політики ще трохи попозували перед представниками медіа. Якраз тоді одна із журналісток вигукнула: "Президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?". Очільник Кремля зробив жест, ніби він не чує питання через шум авіаційних двигунів. Трамп нахилився до нього та щось сказав. Можливо, він пояснив, що саме спитали його російську колегу. Втім, навіть після цього диктатор продовжував цинічно посміхатися у камери.

Путін прикидається, що він не чує, коли його питають про злочини: дивіться відео

До слова, питання про вбивство цивільних Путіну поставили не один раз. Вже, коли стартували переговори, одна із репортерок поцікавилася у диктатора, чому Трамп має йому довіряти. Вона також запитала, чи припинить він вбивати цивільних.

Диктатору знову нагадали, що він – вбивця: дивіться відео

Після фотографування пресу попросили піти з приміщення, де перебувають Путін, Трамп та делегації. Заяв для журналістів не було.

Зауважимо, що спершу Путін і Трамп мали провести зустріч тет-на-тет. Однак пізніше Білий дім змінив формат переговорів. Тепер вони відбуваються у форматі "три на три". Окрім президентів, у перемовинах беруть участь держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, помічник дикатора Юрій Ушаков та очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, що під час польоту до Аляски на борту свого літака Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться досягти припинення вогню. Якщо цього не станеться, президент США зізнався, що він засмутиться.

У РНБО тим часом повідомляють, що очільник Кремля прихопив на зустріч із Трампом карту Донеччини. Росіяни хочуть переконати американців, що вони здатні обвалити фронт дуже швидко.