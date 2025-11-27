Це провал для Кремля: експерт припустив, кому вигідний злив розмов Віткоффа з росіянами

Нещодавно у ЗМІ стався витік розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Тут може бути кілька варіантів, що насправді відбулося.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що навряд чи Росії був вигідний злив цієї розмови. Фактично там пішов удар по Віткоффу, якого вони пропрацьовували упродовж багатьох років. Кремлю не вигідно втратити комунікатора, який має прямий доступ до Трампа. Вся ця ситуація – провал для Кремля.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Хто міг злити ці розмови?

Як наголосив Городницький, поки остаточно складно стверджувати, хто взагалі це зробив. Це може бути як наслідок боротьби між різними "вежами" Кремля. Йдеться про тих, хто хоче завершувати війну, та про тих, хто не збирається зупинятися – до них належить то й же глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Крім того, ця ситуація вигідна Китаю. Адже відносини Росії та США можуть цілком погіршитися після такого "епізоду".

Також лунали версії, що це могли зробити самі американські спецслужби. Там цілком можуть бути незгодні з тими, як провадить свою політику Трамп.

Всередині США точно є люди, які борються проти Трампа та намагаються вирівняти ситуацію, щоб США не перейшли "під контроль" Росії. Були також припущення, що це могли бути європейські спецслужби разом з українськими. Варіантів насправді багато,

– сказав Городницький.

Злив розмови Віткоффа з росіянами: коротко