Грає роль оптиміста: як злив записів Віткоффа може вплинути на позицію Трампа щодо мирного плану

Запропонований США мирний план, що складався із 28 пунктів, поступово набуває змін. Його нова редакція враховує інтереси України. Проте є великі сумніви, що в оновленому вигляді цю угоду підпише Росія.

Водночас Дональд Трамп не втрачає оптимізму та продовжує вірити у те, що мирну угоду вдасться укласти, попри всі труднощі. Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, чому президент США намагається максимально пришвидшити підписання мирного плану.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Чому Трамп буде змінювати свої підходи щодо миру в Україні?

Городницький зауважив, що у Трампа немає жодного оптимізму щодо узгодження мирного плану, він просто прекрасно відіграє роль великого лідера, який тримає все під контролем. Мовляв, він може натиснути у будь-яку секунду на всі країни і все буде вирішено дуже швидко.

Зверніть увагу! Спецпредставник Трампа Стів Віткофф обговорював з російськими посадовцями, як Путіну краще вести розмову з президентом США. Також Віткофф торкався у бесіді з росіянами деталей мирного плану.

Проте він не хоче цього робити, тому що це може завдати великого болю тим чи іншим країнам. Водночас Трамп, на думку політичного експерта, періодично виходить з цієї ролі, показуючи фактичну ситуацію на перемовному полі битви. Тоді стає очевидно, що там все дуже проблематично для нього.

Коли Трамп влипає в ганебну ситуацію – таку, як віткоффгейт, тоді виходить, що у нього нічого не під контролем. А Віткофф, який вирішує питання світового масштабу, по суті є бовдуром,

– пояснив він.

Трамп через це, за словами Городницького, зараз буде вимушений максимально змінювати свої підходи щодо розв'язання цієї війни, покладаючись не на Віткоффа, а на інших персоналій зі свого оточення.

Чи вдасться Україні просунути оновлений мирний план?

Україна має брати безпосередню участь у впливі на цей процес. Водночас віткоффгейт, на його думку, може зіграти дуже важливу роль для нашої країни у майбутньому. Проте доведеться вирішувати певні питання кулуарно.

Зараз Трамп намагається максимально пришвидшити процес, щоб натиснути на Україну. Тому що його оточення, зокрема Джей Ді Венс, заявляє, що були сподівання на узгодження мирного плану з боку України. Київ, мовляв, мав погодитись на будь-які умови Віткоффа з погляду на корупційний скандал. Проте Україна вчергове вистояла,

– зазначив Андрій Городницький.

Тому сьогодні завдання Києва переписати мирний план з урахуванням інтересів України. Зараз українська сторона стверджує, що це вдалося зробити. Оновлена угода є доволі адекватною, в ній немає тих самих "червоних ліній". Проте залишились проблематичні питання щодо чисельності ЗСУ та територіальної цілісності

Проте, будемо відверті, зараз цей мирний план не буде прийнятий,

– припустив політичний експерт.

Він додав, що триває обговорення "червоних ліній", які не може перетнути одна та інша сторони. Тому зараз потрібно їх визначити і далі проштовхувати у процесі розвитку ситуації на фронті і в геополітиці.

Які наслідки скандалу з витоком розмови Віткоффа з росіянами?