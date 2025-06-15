Гарно розіграли виставу: США точно знали, що Ізраїль завдасть ударів по Ірану

США, ймовірно, були поінформовані про плани Ізраїлю атакувати Іран і завчасно попередили своїх громадян у регіоні. Натомість сама операція стала для Ірану несподіванкою, спричинивши серйозні втрати серед вищого військового командування.

Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу зауважив, що Сполучені Штати не могли не знати про намір Ізраїлю атакувати Іран. За його словами, між цими країнами діє постійний обмін розвідданими.

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США створило можливість для дипломатії

Крім того, напередодні операції американська сторона попередила своїх громадян у регіоні та евакуювала частину персоналу посольства.

Постернак переконаний, що Беньямін Нетаньяху повністю узгоджував свої дії з Трампом. Водночас Трампу було вигідно публічно подати ситуацію так, ніби Сполучені Штати не мають стосунку до цієї воєнної операції.

Вони начебто ще посередники, вони начебто в діалозі з Іраном. Вони залишають Ірану можливість для дипломатії. Була розіграна просто суперська операція впливу, щоб створити враження, що між Нетаньяху і Трампом – непорозуміння, що Трамп тримає Нетаньяху на короткому повідку і не дасть можливості атакувати Іран,

– сказав Постернак.

Він додав, що Нетаньяху призначив ще й дату весілля свого сина на наступний тиждень. Тобто начебто нічого не показувало, що Ізраїль дійсно готовий до цієї військової акції. Вона стала величезним сюрпризом для іранської влади, зокрема для військових: 20 представників вищого командування втратили життя внаслідок операції.

Подібного історія успіху Моссаду і Збройних сил Ізраїлю навіть не знає. Я вже мовчу про те, що ізраїльтянам вдалось вибити іранське ППО на етапі атаки – якраз за рахунок чогось подібного до операції "Павутина". Тобто ефект раптовості, ураженості, сили і майстерності,

– сказав Постернак.

Він пояснив, що США хотіли дати Ірану ще шанс для угоди – вже на інших умовах. Іран навряд чи зараз може похизуватися впевненістю у досягненні ядерної бомби до стану функціонування.

Класична американська політика

А з іншого боку, США, зрозуміло, не зацікавлені в надмірному зростанні впливу і авторитету Ізраїлю, бо в перспективі у них ставка на арабські країни: Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію.

Порозуміння з Іраном дозволяє Трампу відкривати дуже багато можливостей у його дипломатичній стратегії, в тому числі й з виходом на позбавлення Ірану можливості допомагати Росії, що є також стратегічною метою американців.

Вісь, яка з'явилася – Пекін, Москва, Тегеран, Пхеньян – у геополітичній науці називають КРІНГ. Її, за словами Постернака, треба американцям розчепити. Тому Трамп з Кім Чен Ином планує зустріч, з Китаєм веде торговельну суперечку, з Росією намагається налагодити якісь відносини.

А з Іраном фактично освячує військову акцію свого союзника Ізраїлю проти нього, але при цьому готовий протягнути руку у вигляді ядерної угоди. Перед вами доволі класична американська зовнішньополітична стратегія, спрямована на роз’єднання і володарювання,

– сказав Постернак.

Він додав, що ядерна угода США та Ірану вигідна Україні. У перспективі вона коригує і суттєво зменшує ймовірність домовленості між Путіним, іранською владою та США, щоб українська тема не стала розмінною монетою в близькосхідній стратегії США.

Чим швидше ця угода буде досягнута, тим менше вірогідності того, що Україна опиниться в центрі глобальних торгів. Бо навряд чи нам щось корисне перепаде, якщо станеться навпаки.