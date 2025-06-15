Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала заметил, что Соединенные Штаты не могли не знать о намерении Израиля атаковать Иран. По его словам, между этими странами действует постоянный обмен разведданными.

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США создало возможность для дипломатии

Кроме того, накануне операции американская сторона предупредила своих граждан в регионе и эвакуировала часть персонала посольства.

Постернак убежден, что Беньямин Нетаньяху полностью согласовывал свои действия с Трампом. В то же время Трампу было выгодно публично подать ситуацию так, будто Соединенные Штаты не имеют отношения к этой военной операции.

Они вроде бы еще посредники, они вроде бы в диалоге с Ираном. Они оставляют Ирану возможность для дипломатии. Была разыграна просто суперская операция влияния, чтобы создать впечатление, что между Нетаньяху и Трампом – недоразумение, что Трамп держит Нетаньяху на коротком поводке и не даст возможности атаковать Иран,

– сказал Постернак.

Он добавил, что Нетаньяху назначил еще и дату свадьбы своего сына на следующую неделю. То есть вроде бы ничего не показывало, что Израиль действительно готов к этой военной акции. Она стала огромным сюрпризом для иранских властей, в частности для военных: 20 представителей высшего командования потеряли жизнь в результате операции.

Подобного история успеха Моссада и Вооруженных сил Израиля даже не знает. Я уже молчу о том, что израильтянам удалось выбить иранское ПВО на этапе атаки – как раз за счет чего-то подобного операции "Паутина". То есть эффект внезапности, пораженности, силы и мастерства,

– сказал Постернак.

Он объяснил, что США хотели дать Ирану еще шанс для сделки – уже на других условиях. Иран вряд ли сейчас может похвастаться уверенностью в достижении ядерной бомбы до состояния функционирования.

Классическая американская политика

А с другой стороны, США, понятно, не заинтересованы в чрезмерном росте влияния и авторитета Израиля, потому что в перспективе у них ставка на арабские страны: Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию.

Понимание с Ираном позволяет Трампу открывать очень много возможностей в его дипломатической стратегии, в том числе и с выходом на лишение Ирана возможности помогать России, что является также стратегической целью американцев.

Ось, которая появилась – Пекин, Москва, Тегеран, Пхеньян – в геополитической науке называют КРИНГ. Ее, по словам Постернака, надо американцам расцепить. Поэтому Трамп с Ким Чен Ыном планирует встречу, с Китаем ведет торговый спор, с Россией пытается наладить какие-то отношения.

А с Ираном фактически освящает военную акцию своего союзника Израиля против него, но при этом готов протянуть руку в виде ядерной сделки. Перед вами довольно классическая американская внешнеполитическая стратегия, направленная на разъединение и господство,

– сказал Постернак.

Он добавил, что ядерная сделка США и Ирана выгодна Украине. В перспективе она корректирует и существенно уменьшает вероятность договоренности между Путиным, иранскими властями и США, чтобы украинская тема не стала разменной монетой в ближневосточной стратегии США.

Чем быстрее это соглашение будет достигнуто, тем меньше вероятности того, что Украина окажется в центре глобальных торгов. Потому что вряд ли нам что-то полезное перепадет, если произойдет наоборот.