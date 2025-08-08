ЗСУ зупинили літній наступ Росії на Сумщині та звільнили частину територій. Це показало, що Росія нездатна проводити рішучі операції на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal. Видання зауважує, що після цього Путін погодився на зустріч із Трампом, але у нього не буде вирішальної перемоги на полі бою, аби посилити позиції Росії.

Яка ситуація на Сумщині?

Росія зупинила свої наступальні дії на Сумщині із середини липня. Водночас офіцери та аналітики кажуть, що за останні декілька тижнів Україні вдалося звільнити 10 – 15 квадратних кілометрів та два села.

Командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв зауважив, що ворог на цьому напрямку виснажений.

Попри це, у цьому районі росіяни мають резерви – понад 50 тисяч військовослужбовців. Це непокоїть ЗСУ, адже ситуація може знову змінитися.

Просто їх більше, ніж нас, і вони будуть продовжувати наступ,

– пояснив командир української артилерійської батареї 43 бригади з позивним "Рись".

Військові також розповідають, що на Сумщині росіяни б'ють КАБами, безпілотниками й артилерією, потім атакують невеликими піхотними групами. Бронетехніку вони майже не використовують.

Найбільших руйнувань завдають авіабомби або осколково-фугасні боєприпаси з дешевими системами наведення.

Про що свідчать невдачі Росії на Сумщині?

Видання зауважує, що зупинити російський наступ Україні вдалося частково завдяки атакам артилерією та дронами на російську логістику. У розвідці розповіли, що були випадки, коли вдавалося цілі дороги, аби відрізати передові позиції ворога. Окрім того, українські бійці проникали у тил противника та атакували так його позиції.

Після подібних операцій, кажуть військові, темпи російського наступу на Сумщині знизилися.

Сумський наступ свідчить про нездатність Росії проводити великі операції… Росії насилу вдається організувати так звані комбіновані операції, в яких піхота, артилерія, бронетехніка, логістика, авіація і навіть військово-морські сили можуть бути об'єднані для одного наступу,

– пише видання, посилаючись на аналітиків.

Наразі росіяни покладаються на незначні завоювання. Як зауважують військові, це така тактика – "постійно відправляти війська, щоб вимотати" ЗСУ, але при цьому не завдавати серйозного удару.