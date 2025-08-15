Із кількох хвилин зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі стало зрозуміло, що російський диктатор не готовий відповідати на запитання про війну. Ба більше, він вдає, що не чув, що йому говорили журналісти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію Fox News.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Як Путін реагував на запитання журналістів?

Перед тим, як Дональд Трамп та Володимир Путін почали проводити особисті перемовини, вони зустрілися з журналістами. Звичайно, репортери ставили питання російському диктатору. Однак під час спілкування президент Росії кривлявся та відкрито ігнорував тему війни в Україні. Зокрема, таким чином він відмовився відповідати на питання про вбивства.

Журналістів у кімнаті було багато, вони перекрикували один одного. Одне з них було адресоване Путіну, диктора запитали, коли він припинить бити ракетами по цивільних українцях. Путін замість відповіді кривлявся та усміхався, а відповіді так і не дав.

Путін кривлявся, ніби не чув питання журналістів: дивіться відео

У BBC припускають, що Володимир Путін не звик до таких публічних допитів. Тривалий час він давав коментарі лише контрольованим журналістам. Наразі невідомо, чи чув Путін запитання, однак на пресконференції він не зможе уникнути допитливих репортерів.

Зазначимо, що Путін проігнорував подібне питання, коли президенти зустрілися на аеродромі. Репортери почали ставити питання просто біля літаків, але Дональд Трамп і Володимир Путін сіли в авто та поїхали на місце зустрічі.

До слова, переговори між президентами почалися. На них присутні по три представники Росії та США, включно з президентами. Наразі представників ЗМІ попросили вийти.