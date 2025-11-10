Укр Рус
Геополітика Європа Доки Трамп президент, а я прем’єр – Угорщина не буде під санкціями США, – Орбан
10 листопада, 16:55
Доки Трамп президент, а я прем’єр – Угорщина не буде під санкціями США, – Орбан

Сергій Попович
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США не введуть санкцій проти Угорщини, доки Дональд Трамп є президентом США.
  • Орбан стверджує, що його зустріч з Трампом у Вашингтоні запобігла потенційному зростанню цін на комунальні послуги в Угорщині у 2-3 рази.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Він назвав її найважливішою цього року для Угорщини.

Орбан пообіцяв, що США не будуть запроваджувати санкції проти його країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана у Facebook.

Як Орбан прокоментував свою зустріч з Трампом?

У Вашингтоні Орбан домігся, за його словами, безстрокового звільнення Угорщини від нафтових санкцій США.

Поки він (Трамп, – 24 Канал) там президент, а я тут прем'єр-міністр, санкцій не буде, 
– заявив угорський прем'єр.

Орбан зазначив, що якби санкції США набули чинності, то ціни на комунальні послуги в Угорщині зросли б у 2 – 3 рази. До Різдва ціна досягла б 1000 форінтів. А своєю зустріччю з Трампом Орбан нібито врятував Різдво для угорських родин.

"Нам вдалося запобігти цій небезпеці. Щоб угорські родини могли мати Різдво, якого вони хотіли", – каже він.

Трамп зробив для Угорщини виняток у санкціях

  • Угорщина отримала звільнення від санкцій на імпорт російської нафти та газу від США на один рік, а не безстроково, як заявив Орбан.

  • Також він повідомив про звільнення від санкцій угорської атомної електростанції "Пакш".

  • Аналітики критикують це рішення, стверджуючи, що воно підриває серйозність санкційної політики США проти Росії та може стимулювати інші країни обійти обмеження.