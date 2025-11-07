"Найважливіше питання": Трамп і Орбан планують обговорити Україну під час зустрічі
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп планують обговорити війну в Україні під час зустрічі.
- Метою зустрічі є відкриття нової глави у відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні залишається головним питанням під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорять відносини між США та Угорщиною.
Прем’єр Угорщини проводить зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чи говоритимуть Орбан і Трамп про Україну?
Перед початком переговорів Трамп запросив Орбана виступити у залі засідань Кабінету міністрів, зазначивши, що метою зустрічі є відкриття нової сторінки у відносинах між Вашингтоном і Будапештом.
Причина, чому ми тут, полягає в тому, щоб відкрити нову главу у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною,
– каже він.
Орбан продовжує, кажучи, що війна в Україні є "найважливішим питанням для нас".
"Ми хотіли б обговорити з вами, як ми можемо зробити свій внесок, щоб допомогти вам у ваших мирних зусиллях", – додає він.
Зеленський висловився щодо намірів Орбана у Вашингтоні
За словами Зеленського, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з Путіним.
Зеленський зазначив, що Україна підтримує зустрічі, які сприяють закінченню війни, але не підтримує заходи для "електорального салюту" Орбана.