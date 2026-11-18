У китайському Шеньчжені 18 листопада відбулися переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Політики обговорили тему російсько-української війни та її врегулювання.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському агентству РИА Новости.

Що відомо про зустріч Путіна і Сі?

За словами Пєскова, розмова Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна тривала понад дві години. Серед тем обговорення була і війна в Україні.

Путін нібито поінформував лідера КНР про свої нещодавні контакти в Москві зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Двостороння зустріч Путіна і Сі відбулася напередодні запланованого на 19 листопада тристороннього саміту за участю лідерів США, Китаю і Росії. Офіційну програму цих переговорів сторони наразі не розкривають.

Помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що "значення і символізм цієї зустрічі важко переоцінити", і висловив сподівання на схвалення спільного комюніке за її підсумками.

Водночас видання Financial Times повідомило, що Дональд Трамп має намір порушити питання контролю над ядерним озброєнням. За даними журналістів, війну в Україні під час тристоронньої зустрічі, ймовірно, не обговорюватимуть, оскільки Китай не виявляє бажання долучатися до переговорного процесу.