У Росії у п'ятницю, 25 квітня, пройшла зустріч диктатора Путіна та американського спецпредставника Віткоффа. У Кремлі прокоментували, як вона пройшла.

Кажуть про "прогрес". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Як пройшли переговори Путіна і Віткоффа

Про якийсь прогрес у переговорах заявив глава російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв.

У переговорах Путіна з Віткоффом є рух на шляху до прогресу,

– цитують його пропагандистські ЗМІ.

Про зустріч висловився й речник Кремля Пєсков. Він назвав візит Віткоффа "човниковою дипломатією".

Довідково. Човникова дипломатія – це один із засобів мирного вирішення суперечок між державами шляхом низки переговорів, які тривають за участі третьої держави-посередника.

Стверджується, що Путін нібито отримав послання від Трампа, а опісля – навпаки.

Нагадаємо, що помічник диктатора і колишній посол Росії у США Юрій Ушаков заявив, що розмова була "конструктивною і корисною". Нібито вона дозволила країнами "зблизити позиції не лише щодо України, а й з інших міжнародних питань".