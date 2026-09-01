"На всіх фронтах": Путін та Сі обговорили подальшу співпрацю та згадали про війну в Україні

У Киргизстані проходить дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва, на полях якого відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Лідери двох країн обговорили двосторонню співпрацю та міжнародну ситуацію.

Про це пише видання The Japan Times.

Що відомо про зустріч Путіна та Сі?

У Бішкеку 31 серпня розпочався 25-й ювілейний саміт Шанхайської організації співробітництва. На захід прибули лідери понад десяти країн, серед яких керівник Ірану Масуд Пезешкіан, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Пакистану Шехбаз Шаріф.

Під час зустрічі Москва та Пекін намагалися продемонструвати єдиний фронт проти Заходу та просувати бачення багатополярного світу. Голова КНР Сі Цзіньпін висловив радість від зустрічі та підкреслив, що зв'язки між країнами стали "міцнішими", а їхні перспективи "будуть ще яскравішими". Водночас він звернув увагу на те, що рівень "невизначеності та непередбачуваності" у міжнародному порядку помітно виріс.

Зі свого боку Володимир Путін запевнив, що російсько-китайська співпраця "успішно розвивається на всіх фронтах". При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що тему війни в Україні під час переговорів лідери порушували лише "побіжно". За інформацією росЗМІ, президент Туреччини Ердоган також планує провести зустріч із Путіним на саміті, щоб знову оголосити про готовність Анкари бути посередником у переговорах щодо України.

Трансформація Шанхайської організації співробітництва

ШОС прагне виступати противагою Заходу. Історично організація зосереджувалася на економічній взаємодії, проте останніми роками під керівництвом Пекіна та Москви змінила свій курс. Наразі блок має 10 повноправних членів, 15 так званих "партнерів з діалогу", до яких входять Туреччина, Саудівська Аравія та Катар, а також дві держави-спостерігачі – Афганістан та Монголію. Іран приєднався до об'єднання у 2023 році.

Нагадаємо, дводенний саміт проходить у період значних глобальних викликів, коли минуло чотири з половиною роки від початку вторгнення Росії в Україну та шість місяців від початку війни між США та Тегераном. Крім збройних конфліктів, окремі члени організації перебувають у стані торгівельних війн через тарифні обмеження, запроваджені Вашингтоном проти китайських та індійських товарів.