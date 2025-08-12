Через заплановану на 15 серпня зустріч Трампа та Путіна американці тимчасово заборонять польоти над найбільшим містом Аляски. Обмеження діятиме всього один день.

Повітряний простір над Анкориджем "закриють" на один день. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на сайт Федерального управління цивільної авіації США.

Чому американці "закриватимуть" небо над Анкориджем?

Цієї п'ятниці, 15 серпня, у небі над найбільшим містом Аляски діятиме тимчасова заборона на польоти. Причиною цього є запланований саміт між американським та російським лідерами.

Відомо, що повітряний простір закриють у радіусі 48,3 кілометра і на висоті до 5,5 тисячі кілометрів. Заборона діятиме лише один день, її знімуть вже 16 серпня.

Такі обмеження введуть задля безпеки під час приїзду високопосадовців. Це зазначено у відповідному "Повідомленні про пересування VIP-персон".

Нагадаємо, анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна відбудеться саме в Анкориджі, штат Аляска. Причиною вибору цього місця стали деякі стратегічні чинники.

На думку політологів та аналітиків, зустріч Трампа та Путіна без участі української та європейської сторін може призвести до небезпеки.