Из-за запланированной на 15 августа встречи Трампа и Путина американцы временно запретят полеты над крупнейшим городом Аляски. Ограничение будет действовать всего один день.

Воздушное пространство над Анкориджем "закроют" на один день. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сайт Федерального управления гражданской авиации США.

Почему американцы будут "закрывать" небо над Анкориджем?

В эту пятницу, 15 августа, в небе над крупнейшим городом Аляски будет действовать временный запрет на полеты. Причиной этого является запланированный саммит между американским и российским лидерами.

Известно, что воздушное пространство закроют в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи километров. Запрет будет действовать только один день, его снимут уже 16 августа.

Такие ограничения введут для безопасности во время приезда высокопоставленных чиновников. Это указано в соответствующем "Сообщении о передвижении VIP-персон".

Напомним, анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина состоится именно в Анкоридже, штат Аляска. Причиной выбора этого места стали некоторые стратегические факторы.

По мнению политологов и аналитиков, встреча Трампа и Путина без участия украинской и европейской сторон может привести к опасности.