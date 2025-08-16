Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. Вони досягли певних домовленостей, проте важливо, щоб це мало позитивний результат для України.

Американський лідер заявив, що задоволений зустріччю із кремлівським диктатором, проте якщо Путін все ж не погодиться на припинення вогню, то Трамп має ввести жорсткі санкції проти Росії. Дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький розповів 24 Каналу, що Кремль, можливо, хитрістю планує здобути для себе певні оперативні переваги.

Чому Трампу доведеться натиснути на Путіна?

Олег Магалецький зауважив, що Трамп вже спробував всі можливі методи умиротворення головного терориста сучасності. Якщо це не матиме ніякого позитивного результату, то президент США, можливо, зрозуміє, що іншого шляху немає – тільки санкції, вторинні обмеження, ембарго та максимальна підтримка України.

Якщо за 2 – 3 тижні не буде досягнуто реального припинення вогню, хоча б тимчасового на землі, в небі та в морі, то ми побачимо у вересні, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки діє так, як і має,

– сказав він.

Підтримка України є дуже важливою, адже наша держава бореться не лише за свою незалежність, але і євроатлантичні цінності. Тому завдання США покарати Росію, яка розпочала і продовжує війну із максимально імперіалістичних міркувань.

Тому від зустрічі на Алясці є певний позитив, адже вона ставить Путіна перед вибором – припиняти активні бойові дії або ж, якщо він цього не зробить, то Трампу доведеться виконати свої обіцянки щодо максимально сильних економічних санкцій проти Росії,

– наголосив Олег Магалецький.

Зазначимо, європейські лідери позитивно оцінили переговори Трампа і Путіна на Алясці. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що американський президент справді наближає мир в Україні й робить багато для припинення війни. Він наголосив, що до подальших переговорів обов'язково має долучитися Зеленський, а Європа разом із США готові надати Україні гарантії безпеки та посилювати санкції проти Росії.