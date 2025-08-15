У США готуються до урочистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Американський лідер Дональд Трамп планує особисто привітати його на Алясці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Як Трамп планує зустріти Путіна на Алясці?

Два високопоставлені чиновники адміністрації Трампа розповіли, що президент США, як очікується, розстелить червоний килим для Путіна, який має прибути на військову базу Елмендорф-Річардсон.

Також повідомляється, що Трамп планує особисто привітати Путіна одразу після його прибуття. Однак чиновники зазначають, що точні деталі та сценарій зустрічі ще остаточно не затверджені.

У четвер, 14 серпня, ввечері третій високопоставлений чиновник адміністрації повідомив, що Трамп не планує дзвонити президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам перед зустріччю з Путіним.

Однак, це рішення не остаточне і все може змінитися під час 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Нагадаємо, за даними ЦПД, Путіну на зустріч з Трампом підготували карту Донецької області, де будуть відмічені шляхи просування ДРГ груп. Задум Кремля у тому, аби поконати США, що російські війська здатні здійснити швидкий прорив на Донецькому напрямку.