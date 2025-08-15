Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Україну не запросили: головне про зустріч Путіна та Трампа на Алясці

Для чого Росії зустріч на Алясці?

До складу російської делегації на Алясці увійдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

За словами аналітиків, залучення Сілуанова та Дмитрієва може свідчити про спроби Москви сконцентрувати обговорення на двосторонніх економічних питаннях замість війни в Україні.

Варто зазначити, що ні Силуанов, ні Дмитрієв не були присутні на попередніх переговорах між Росією та Україною в Стамбулі в травні чи червні 2025 року. Водночас Дмитрієв брав участь у переговорах між США та Росією в Стамбулі в лютому 2025 року.

Кремль часто використовував Дмитрієва, щоб представити Росію як привабливого економічного партнера для Сполучених Штатів, і використовував його діловий досвід для захисту економічних інтересів Росії,

– йдеться у звіті.

Крім того, інші російські посадовці заявляли, що саміт на Алясці делегація використає для економічних переговорів із США. Помічник Путіна Ушаков повідомив, що окрім України, Трамп і Путін обговорюватимуть двостороннє співробітництво у торгівельно-економічній сфері, потенціал якої, за його словами, "величезний і не реалізований".

Депутати Держдуми також прогнозували обговорення санкцій та інших економічних питань. Посадовці стверджували, що "Росія та США укладуть економічну угоду у будь-якому разі".

ISW продовжує оцінювати, що будь-яке прийняття Америкою запропонованих Росією економічних угод за відсутності взаємних російських поступок щодо України послабить економічні важелі впливу, які Сполучені Штати наразі мають,

– підсумовують аналітики.

Нагадаємо, зустріч президентів Росії та США розпочнеться о 22:00 за київським часом. Згодом, за підсумками переговорів Путін і Трамп проведуть спільну пресконференцію.