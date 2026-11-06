Зустріч із Трампом і Путіним може поставити Сі в незручне становище, – ЗМІ

Пекін узгоджує з Вашингтоном і Москвою переговори Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС 18 – 19 листопада. Проте така зустріч створює для китайського керівництва серйозні виклики.

Як пише видання The New York Times, тристоронній формат міг би засвідчити глобальні амбіції Китаю виступати нарівні зі Сполученими Штатами. Водночас керівництво країни остерігається створювати майданчик для потенційних сепаратних домовленостей щодо війни в Україні.

Що думають про саміт у Китаї

Китайська сторона не бажає, аби Володимир Путін використав Шеньчжень для укладення двосторонньої угоди з Дональдом Трампом.

Це прямо суперечило б позиції Сі Цзіньпіна про те, що мирні переговори обов'язково потребують безпосередньої участі України та Європи.

Ще однією незручною темою для китайської влади є ядерна зброя. Президент США Дональд Трамп заявляв про намір обговорити ядерне роззброєння, особливо після того, як у лютому 2026 року закінчився термін дії останнього договору про контроль над озброєннями між Вашингтоном і Москвою.

Для Пекіна скорочення озброєнь залишається неприйнятним, адже країна активно нарощує власний ядерний арсенал. Китай прагне збільшити запаси, аби в майбутньому конкурувати з потенціалом Сполучених Штатів і Росії.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Китай наразі має близько 620 боєголовок. Для порівняння, американський та російський арсенали налічують понад 5000 одиниць кожен.

Попри сподівання західних столиць на те, що КНР вплине на Кремль задля припинення агресії, китайські аналітики дистанціюються від тиску на Москву. Зокрема, експерт з американсько-китайських відносин у Фуданському університеті в Шанхаї зазначив, що в питанні війни проти України Пекін воліє виступати лише як "посередник діалогу та нейтральний свідок".

Нагадаємо, що своє занепокоєння раніше висловлювала й українська влада, застерігаючи від переговорів за спиною держави. Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголосив, що українське питання має вирішуватися виключно за участі Києва за столом переговорів.